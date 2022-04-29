Ümit Erdim'i sinirlendiren 'Oğuzhan Koç' mesajı

29 Nisan 2022 Cuma, 10:19

'Hayat Bilgisi' dizisindeki 'Arif' rolüyle hafızalarda yer edinen Ümit Erdim, 2019'da 'Kim Daha Mutlu' filminde rol aldıktan sonra ekranlardan uzak.

Oyunculuğa ara veren, aldığı eğitimin ardından pilot olan ve bu tutkusunu "Havada olmak müthiş bir duygu. Tarifi imkansız, Adrenalin tavan yapıyor" sözleriyle anlatan Erdim'in ilk yolcuları, Mayıs 2021'de Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti olmuştu.

"MİSAFİRLERİM AĞIRDI"

Muğla Fethiye'de tatil yapan Demet ve Oğuzhan ile bir araya gelen 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu ise Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

"BELEŞ BARBÜKÜ PARTİMİZDEN YARARLANIRSIN"

Son olarak Ümit Erdim, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim’e gönderdiği mesajda “Ümit selamlar, Oğuzhan Koç’a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?” diye sordu.

Takipçisi, Ümit Erdim’e mesajın devamında ise “İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın” dedi.

“BİZİ BU KALİTESİZLİK BİTİRECEK!”

Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, söz konusu mesajı Twitter'dan da paylaştı.