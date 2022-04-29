Ümit Erdim'i sinirlendiren 'Oğuzhan Koç' mesajı
Sürpriz bir kararla 2019 yılından itibaren pilotaj eğitimine başlayan Ümit Erdim, geçen yıl Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un pilotluğunu yapmıştı. Koç'a ulaşmak isteyen bir takipçisinden mesaj alan oyuncu, yazılanlar karşısında hem şaşkınlığını gizleyemedi, sinirlendi. Erdim, çok konuşulacak mesajı Twitter'da ifşa etti.
'Hayat Bilgisi' dizisindeki 'Arif' rolüyle hafızalarda yer edinen Ümit Erdim, 2019'da 'Kim Daha Mutlu' filminde rol aldıktan sonra ekranlardan uzak.
Oyunculuğa ara veren, aldığı eğitimin ardından pilot olan ve bu tutkusunu "Havada olmak müthiş bir duygu. Tarifi imkansız, Adrenalin tavan yapıyor" sözleriyle anlatan Erdim'in ilk yolcuları, Mayıs 2021'de Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti olmuştu.
"MİSAFİRLERİM AĞIRDI"
Muğla Fethiye'de tatil yapan Demet ve Oğuzhan ile bir araya gelen 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu ise Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.
"BELEŞ BARBÜKÜ PARTİMİZDEN YARARLANIRSIN"
Son olarak Ümit Erdim, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.
Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim’e gönderdiği mesajda “Ümit selamlar, Oğuzhan Koç’a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?” diye sordu.
Takipçisi, Ümit Erdim’e mesajın devamında ise “İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın” dedi.
“BİZİ BU KALİTESİZLİK BİTİRECEK!”
Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, söz konusu mesajı Twitter'dan da paylaştı.
Video Haberler
- İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
- Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
- 'Sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
- Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
- Erkek berberinde 'gizli geçit'
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı