Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:58

Güncelleme: 21.09.2024 - 11:58

Pop müzik sanatçıcı ve reklam yönetmeni Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Arolat'ın ani ölümü sanat camiasında şok etkisi yarattı. Sevenleri Metin Arolat'In neden öldüğünü merak ediyor. Yakın dostu şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arolat'ın diyet yaptığını belirtirken "Herhalde kalbi kaldırmadı" dedi. Peki, Demet Sağıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Demet Sağıroğlu şarkıları...

DEMET SAĞIROĞLU KİMDİR?

Demet Sağıroğlu, 5 Aralık 1966 tarihine Erzurum'da dünyaya geldi. Mühendis Necmi Sağıroğlu'nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu'nun ilk kızı olan ünlü şarkıcı eğitim hayatına ise Ankara'da başladı.

Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde başladı. Ancak daha sonra üniversitenin şan bölümünde açılan sınava girerek Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne birincilikle kazandığı bursla devam etti. 1988 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda mezun oldu.

Demet Sağıroğlu, müzik kariyerine yolları Kayahan'la kesişerek başlamıştır. Sesiyle uzun yıllar kulaklarımızın pasını silen ünlü sanatçı Kayahan ile Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne katılmak için arkadaşlarıyla beraber hazırladıkları şarkıyı dinletmek üzere gittiğinde tanıştı. 1989 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın 'Melankoli' adlı şarkısına vokallik yaptı. Uzun yıllar birlikte çalışan ikili Türkiye'de gönüllere taht kurmayı başardılar.

1994 yılında, Uzay Heparı'nın aranjörlüğünü, Şehrazat'ın prodüktörlüğünü yaptığı ve albümün adını taşıyan 'Kınalı Bebek' albümü ile büyük bir başarı yakaladı. Bu albüm, Sağıroğlu'nun müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve ardı ardına gelen başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam etti.

Demet Sağıroğlu'nun Albümleri

1994: Kınalı Bebek

1996: Şikayetim Var

1998: Sımsıcak

2000: Papatya Falları

2004: Korkum Yok

2012: Hiç Özlemedin Mi?