Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sert çıktı: 'İnsan utanır...'

Manken Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı canlı yayında hedef aldı. Ünlü manken, eski eşinin çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini iddia ederek "Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:18
Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sert çıktı: 'İnsan utanır...'
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Ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü.

Kutluay'ın "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerine tepki gösteren Demet Şener "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

"GİT ANNEN ALSIN, BEN NAFAKA VERİYORUM"

"Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım" diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı.


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