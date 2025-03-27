Demir ve fosfor kaynağı: Yılın ilk mahsulü tezgâhta yerini aldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde, kuzukulağı pazarlarda satılmaya başladı.

Demir ve fosfor kaynağı: Yılın ilk mahsulü tezgâhta yerini aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:47

Vitamini açısından zengin olan kuzukulağı, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça değerli bir besin kaynağı olarak biliniyor. Nisan ile haziran ayları arasında yetişen ve Palu'nun dağlarında toplanan kuzukulağı, ekşimsi tadı nedeniyle talep görüyor. Bitki, hem çiğ olarak salata şeklinde hem de pişirilerek tüketiliyor.

Kuzukulağı satıcısı Cemal Ormanoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte bitkinin su kenarlarında çıkmaya başladığını, sıcaklıklar arttıkça yüksek kesimlerde de görüleceğini belirtti. Ormanoğlu, ‘’Bu bitki, şeker, tansiyon ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kavurması, yumurtalı yemeği ve salatası yapılarak tüketiliyor" dedi.


Etiketler: #Elazığ #hasat #kuzukulağı

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