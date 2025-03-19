'Bu mevsimde yetişmez' diyenlere inat üretti: İlk hasatta 2 ton rekolte! Tanesini 300 liraya satıyor...

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:27

Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde örtü altı tarımla uğraşan Ahmet Ünal (55), birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü bir başarıya imza attı. 25 Kasım'da dikimini yaptığı kavunlarının ilk hasadını 15 Mart'ta gerçekleştiren Ünal, ikinci hasadını da büyük bir mutlulukla yaptı. İlk hasatta 2 ton kavun satan üretici, fiyatlardan ve verimden son derece memnun olduğunu belirterek üretim maliyetini büyük ölçüde çıkardığını, bundan sonraki satışlarının tamamen kâr olacağını söyledi. Ünal'ın başarısı, bölgedeki tüccarları ve toptancı halindeki komisyoncuları bile hayrete düşürdü.

TÜCCARLARDAN TAM NOT ALDI

Kış mevsiminde kavun yetiştirmenin zorluğuna dikkat çeken komisyoncu ve tüccarlar, Ahmet Ünal'ın başardığını ve ürettiği kavunların kalitesinin mevsim şartlarına rağmen oldukça yüksek olduğunu belirtti. Erken, kaliteli ve aromalı kavunlarıyla dikkat çeken üretici, gelen olumlu geri dönüşler sayesinde büyük bir gurur yaşadı.

"YAPAMAZSIN' DEDİLER, YAPTIM"

Çevresindeki birçok kişinin "Bu mevsimde kavun olmaz, soğukta yetiştiremezsin" şeklindeki uyarılarına rağmen inatla üretime devam ettiğini belirten Ahmet Ünal, "Ben yapacağım dedim ve yaptım. İlk hasadımı bir hafta önce yaptım, bugün ikinci hasadımı yapıyorum. Şu anda piyasa iyi. Ben kilosuna 400 TL istedim ama 200 TL'den satıyorum" ifadelerini kullandı.

SERADA ÖZEL ISI YÖNETİMİ İLE BAŞARI

Ahmet Ünal, özel teknikler uygulayarak serasını sıcak tuttuğunu belirterek, "Seram güneye bakan bir yamaçta, güneşi çok iyi alıyor. Plastik seranın içine bir kat daha ince plastik örtü kaplayarak sıcaklığı muhafaza ettim. En soğuk günlerde bile soba yakarak sera içi sıcaklığını korudum. Bir hafta on gün boyunca şiddetli bir soğuk yaşandı ama serama çok iyi baktım, soğuğa kaptırmadım ve başardım" diye konuştu.

Başarıya ulaşan üretici, diğer çiftçilere de önerilerde bulunarak 25 Kasım tarihinin dikim için uygun olduğunu ifade etti. Ünal, "Bu tarihte dikim yapmak isteyenlere kesinlikle öneririm. Biz 25 Kasım'da ektik, tam 15 Mart'ta hasat ettik. Tonajdan ve fiyatlardan memnunum. 2 bin 500 metrekarelik seramda kilosu 200 TL'den 2 ton kavun sattım" dedi.

BİR KAVUN 300 TL'YE ALICI BULUYOR

Ürettiği kavunların kalitesinin yüksek olmasından dolayı bireysel satışlarının da iyi gittiğini belirten Ünal, "Bir kavunum 1.600 gram geliyor. Bir tanesini 300 TL'ye satıyorum. Olmaz diyorlar. Ama ben emek çekiyorum. Allah'ın izni ile olduruyorum" dedi.