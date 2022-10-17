Demiray Erül kimdir? Demiray Erül neden hayatını kaybetti? Demiray Erül hangi dizi ve filmlerde oynadı?

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:46

Demiray Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde doğdu. Sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Uzun süre Şehir Tiyatroları'ndaki oyunlarda rol aldı. Sanat hayatı boyunca birçok dizi, film, oyunda yer alana Erül, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.

DEMİRAY ERÜL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Doktorlar - 2006

Arka Sokaklar - 2006

Köprü - 2006

Cennet Mahallesi - 2006

Patron Kim - 2003

Tatlı Hayat - 2001

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 2001

İz Peşinde - 1990

Milyarder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

DEMİRAY ERÜL'ÜN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Antonius ile Kleopatra

Ahududu

Deli Eder İnsanı Bu Dünya

Gazete Gazete

Karaların Memetleri

Aç Gözlüler

Lüküs Hayat

DEMİRAY ERÜL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Erül'ün cenazesi bugün (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.