Demiray Erül kimdir? Demiray Erül neden hayatını kaybetti? Demiray Erül hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti. Demiray Erül kimdir? Demiray Erül neden hayatını kaybetti? Demiray Erül hangi dizi filmlerde oynadı?
Demiray Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde doğdu. Sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Uzun süre Şehir Tiyatroları'ndaki oyunlarda rol aldı. Sanat hayatı boyunca birçok dizi, film, oyunda yer alana Erül, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.
DEMİRAY ERÜL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Doktorlar - 2006
Arka Sokaklar - 2006
Köprü - 2006
Cennet Mahallesi - 2006
Patron Kim - 2003
Tatlı Hayat - 2001
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 2001
İz Peşinde - 1990
Milyarder - 1986
Tarzan Rıfkı - 1986
DEMİRAY ERÜL'ÜN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Antonius ile Kleopatra
Ahududu
Deli Eder İnsanı Bu Dünya
Gazete Gazete
Karaların Memetleri
Aç Gözlüler
Lüküs Hayat
DEMİRAY ERÜL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Erül'ün cenazesi bugün (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.
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