Deneme amaçlı dikti şimdi siparişlere yetişemiyor! Hedef 10 bin kök

Yayınlanma: 05.11.2023 - 22:06

Güncelleme: 05.11.2023 - 22:16

Darende ilçesinde çiftçilik yapan 63 yaşındaki Dursun Tekin, 6 yıl önce karnabahar üretimine başladı ve şimdilerde siparişlerle başa çıkamıyor. Ürünlerinin organik olmasına özel önem veren Tekin, yıllar içinde seralarını karnabaharla doldurarak üretimini artırdı.

Karnabaharın yerel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tekin, vatandaşların bu lezzeti denemek için sıraya girdiğini ifade ediyor. İlk etapta 500 kök dikim yaparak işe başlayan Tekin, şimdi 10 bin kök hedefliyor.

Dursun Tekin, karnabaharlarını 20 TL'den satışa sunduklarını söylüyor ve organik ürünlerin pazar fiyatlarına göre daha uygun olduğu için tercih edildiğini belirtiyor. Tekin'in başarısı, organik ürün yetiştirme yolunda diğer çiftçilere de ilham kaynağı oluyor.

Karnabahar üretimindeki bu patlama, yerel ekonomiye canlılık getirirken, aynı zamanda organik ve sağlıklı gıdalara olan talebi artırıyor. Dursun Tekin gibi çiftçiler, tarımsal ürünlerin üretimini artırarak hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.