Deniz Akkaya: Kızım bana saldırdı, beni balkona kilitledi

Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddia etti. Akkaya, “Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 01:17
Deniz Akkaya: Kızım bana saldırdı, beni balkona kilitledi
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Eski manken Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia etti. 

Akkaya sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı: 

“1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile   hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü.

Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü.

Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın  benden ısrarla sakladığı telefonunu  ele geçirdim.

benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi.komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 

3 kez 112 yi aramam neticesinde kurtarıldım.

Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline ,ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz?kontrolsüzce severek.

Anne olmak bu değil ve  olmamalı.

Allah tüm annelere sabır versin.”

"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTİNE GEÇTİ"

Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın.”


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