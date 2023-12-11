Deniz Akkaya'dan Eylül Öztürk ve eşi hakkında olay yaratacak 'swinger' iddiası

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:49

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:58

Kazancı araştırılan 'Şampiyonlar Ligi' fenomenlerinden biri olan Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan ve Deniz Akkaya Twitter'da atıştı. Kenan Özkan'a küfürlü yanıtlar veren Akkaya'nın Eylül Öztürk ve eşiyle ilgili swinger iddiası olay oldu.

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler 'Şampiyonlar Ligi' diye paylaşılan bu masadaki fenomenlere çevrilmişti. Savcılık masadaki herkesi araştırmış ve hepsine yurt dışına çıkış yasağı gelmişti.

HOSTESLİKTEN BUGÜNLERE

Tüm mal varlıklarına el konulan ve şirketlerine de kayyum atanan bütün fenomenler tek tek açıklama yayımlamıştı. O isimlerden biri de şu an yurt dışında ailesiyle birlikte yeni bir hayat kuran Eylül Öztürk olmuştu. Öztürk'ün hosteslikten bugünlere gelmesi herkesin dikkatini çektiği için en çok onun kazancı konuşulmuştu.

Sık sık açıklama yapan Eylül Öztürk, 'bu yaşananlar sona erdiğinde kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel yapacağını' söylemişti. Gerek avukatları gerekse eşi her yerden 'temiz' olduklarını dile getirmişti.

SOSYAL MEDYADA ATIŞTILAR

Eylül Öztürk gündemine de son olarak Deniz Akkaya dahil oldu. Akkaya, Öztürk için "Manik depresif mi desem, bipolar mı desem" yorumunu yapmıştı.

Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan da, Akkaya'ya "Daha düne kadar elimde balina kusmuğu var, nereye satabilirim tanıdınığınız var mı diye peşimizde geziyordun. En son koli koli ürün istedin afet bölgesine götüreceğim diye ,yolladık sonra ne yaptın bilmiyorum. Kaç kere kıza teşekkür ettin kendi storylerinde şimdi ne oldu?" yanıtı vermişti.

AKKAYA'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Bu yanıtın ardından da Deniz Akkaya, Kenan Özkan'a Twitter'da küfürlerle dolu bir cevap verdi.

Akkaya, "Kenan o zaman sen istedin gerisini paylaşmıyordum çünkü özel hayatınız diye ki Amerika'da yaşayan herkes bu insanları polise bu konularla ilgili şikayet edebilir. Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun" dedi.

Söz konusu iddialar sosyal medyayı salladı.