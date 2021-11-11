Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi: "Nurseli İdiz, bir an önce ölmelerini istedi"
Bir televizyon kanalında sarf ettiği hakaret içeren sözleri nedeniyle Özgür Aras, Nurseli İdiz hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Davanın bugün görülmesine devam edildi. Eski manken Deniz Akkaya da duruşmada tanık olarak dinlendi.
Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Nurseli İdiz’in bir televizyon kanalında kendisne hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.Davanın bugün görülmesine devam edildi.
İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Nurseli İdiz katılmazken, davacı Özgür Aras katıldı. Tanık olarak Deniz Akkaya ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Deniz Akkaya, Özgür Aras ile akşam yemeği yediği sırada Nurseli İdiz'in Aras'ı aradığını söyledi.
"ANNEME HAKARET ETTİ"
Davacı Özgür Aras söz alarak, "Nurseli hanım çekmiş olduğu dizi ile alakalı problem yaşamış, bu konuyu telefonla görüşürken birden benim anneme hakaret etti. Kanser hastası olduğunu bildiği annemin, teyzemin ve anneannemin bir an önce ölmesini söyledi. Ben bu olay çok kırılmıştım ve içerlemiştim. Kendisiyle ilgilenmediğimi düşündüğü için bu şekilde söyledi sanırım" dedi.
Davalı Nurseli İdiz'in avukatı tanık beyanlarına karşı ve davanın tamamına ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmaya erteledi.
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