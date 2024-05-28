Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişme: Devlet korumasına alındı!

Annesi Deniz Akkaya'yı balkona kilitlediği söylenen 15 yaşındaki A.Ö. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. A.Ö. devlet korumasına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:18
Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişme: Devlet korumasına alındı!
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Ekol TV'nin haberine göre, eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya platformu üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Paylaşımında kızının kendisine saldırdığını ve balkona kilitlediğini iddia eden Akkaya'nın ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi. Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö. devlet koruması altına alındı.

Öte yandan 16 yaşında olarak bilinen A.Ö., 15 yaşında çıktı. İddiaya göre, A.Ö.'nun babası yurtdışında olduğu için, Deniz Akkaya kızına bakmak istemedi ve 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

"YANLIŞ BİR BABA SEÇİMİ"

Videoda kızının fiziken kendisine saldırdığını vurgulayan Akkaya, sözlerine "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başladı.


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