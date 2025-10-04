Deniz altında çözülemeyen sır: 'Yonaguni Anıtı' bilinmeyen medeniyetin ayak izi mi?

1986’da bir dalgıcın tesadüfen keşfettiği ve “Yonaguni Anıtı” olarak anılan devasa su altı yapıları, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ gizemini koruyor. Basamaklı piramit görünümlü anıt, kale, tapınak, kemer ve stadyumu andıran yapılarla çevrili. Araştırmacıların bir kısmı bunların kadim bir uygarlığa ait olduğuna inanırken, diğerleri doğal jeolojik süreçlerin ürünü olduğunu savunuyor.

ANTİK BİR UYGARLIĞIN İZLERİ Mİ?

Deniz biyoloğu Masaaki Kimura, yıllardır dalış yaparak incelediği yapıların kadim bir şehre ait olduğuna inanıyor. Ona göre bu yapılar, Japonya’da MÖ 12.000’e kadar yaşamış olan Jōmon halkının izlerini taşıyor olabilir. Kimura, taşlarda taş ocağı izlerine rastladığını, hatta hayvan figürleri gibi şekillendirilmiş kayalar bulduğunu iddia ediyor. Hatta bunlardan birini “su altı sfenksi”ne benzetiyor.

Bazı araştırmacılar ise bu yapıların efsanevi “Mu Kıtası”na ait olabileceğini öne sürüyor. Efsaneye göre Mu, büyük bir felaket sonucu Pasifik Okyanusu’nun sularına gömülmüştü.

DOĞAL JEOLOJİK OLUŞUM MU?

Boston Üniversitesi’nden Prof. Robert Schoch ise farklı düşünüyor. Ona göre Yonaguni’deki yapılar insan eliyle yapılmış değil, tamamen doğal jeolojik süreçlerin sonucu. Kumtaşı katmanlarının fay hatları boyunca kırılarak düzgün kenarlı ve basamaklı görünüm kazandığını belirtiyor. Kayalardaki delik ve çiziklerin de deniz akıntıları veya deniz canlıları tarafından oluştuğunu savunuyor.

TSUNAMİLERİN İZLERİ OLABİLİR

Bölge, Pasifik Ateş Çemberi’nde yer aldığı için şiddetli depremler ve tsunamilerle sık sık sarsılıyor. 1771’de Yonaguni’yi vuran ve 40 metreye ulaşan dalgaların 12 bin kişinin ölümüne yol açtığı biliniyor. Kobe Üniversitesi’nden Toru Ouchi, bu tarihsel felaketlerin yapıları sular altında bırakmış olabileceğini söylüyor.