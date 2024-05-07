Deniz altında ölümcül keşif: Her canlıyı anında öldürüyor

Bilim insanları, her şeye kısa sürede ölüm getiren gizemli 'ölüm havuzlarını' keşfetti. Bu keşif, su zengini diğer gezegenlerde yaşam arayışına ışık tutabilir...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:32
Deniz altında ölümcül keşif: Her canlıyı anında öldürüyor
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Kızıl Deniz'in derinliklerinde, bilim insanları tarafından yapılan çarpıcı bir keşifle, her türlü canlıyı anında öldürebilen hipersalin (aşırı tuzlu) ve oksijensiz "ölüm havuzları" bulundu. Bu havuzlar, dünya dışı su dünyalarında hayatın nasıl evrilebileceğine dair ipuçları sunuyor.

HER CANLIYI ANINDA ÖLDÜRÜYOR

Deniz tabanında oluşan nadir havuzlar hipersalindir aşırı tuzlu olan bu havuzların dikkat çeken bir diğer özelliği ise sıfır oksijene sahip olması. O kadar misafirperver olmayan bu havuzlar, tuzlu sularına giren herhangi bir hayvan anında bayıltılıyor veya öldürülüyor.


DÜNYANIN NASIL OLUŞTUĞUNA IŞIK TUTABİLİR

Bu ölüm dolu havuzlar, tüm bunlara rağmen, hala yaşayan mikroplarla dolu olmayı başarıyorlar. Hipersalin havuzlar, ezegenimizdeki yaşamın nasıl başladığına ve varlıkların bizim dünyamızın ötesinde, su açısından zengin dünyalarda nasıl evrimleşebileceğine dair içgörüler sunabilecek bir gerçek olarak görülüyor.


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