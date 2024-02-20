Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:26

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:26

Oynadığı dizi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Deniz Cengiz'in kariyeri merak konusu oldu. Peki, Deniz Cengiz kimdir? Deniz Cengiz kaç yaşında, nereli?

DENİZ CENGİZ KİMDİR?

Deniz Cengiz, 4 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya geldi. Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Deniz Cengiz, yayınladığı komik videolar ile dikkatleri üzerine çekmiş, ve oyunculuk kariyerine Gülse Birsel’in yazarlığını üstlendiği Jet Sosyete dizisiyle başlamıştır. Sinema kariyerine ise "Deliha" filmiyle başlayan Deniz Cengiz, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

OYNADIĞI PROJELER