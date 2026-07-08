Deniz Göktaş'a destek sürüyor: Oyuncu Giray Altınok'tan dikkat çeken hamle!

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından, kültür ve sanat dünyasının temsilcilerinden tepkiler ve destek mesajları gecikmedi. Son olarak, dijital platformda yayınlanan "Prens" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Giray Altınok, X (eski adıyla Twitter) hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Ünlü oyuncu, kişisel X hesabının kapak fotoğrafını Deniz Göktaş'ın çok konuşulan 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin afişiyle değiştirdi. Altınok'un herhangi bir yazılı açıklama yapmadan gerçekleştirdiği bu sessiz hamle, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Pek çok kullanıcı, bu değişikliği haksızlığa karşı anlamlı bir dayanışma mesajı olarak yorumladı.





NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşturduğu "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak dijital medyada geniş bir yankı uyandırmıştı.

Söz konusu gösteride yer alan bazı ifadeler nedeniyle Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla yasal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göktaş’ın tutuklanması, sanat camiasında ve sosyal medyada ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Daha önce de Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsveç'te yaşayan 100'ü aşkın yazar, gazeteci ve sanatçı ortak açıklamayla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasını istemişti.



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