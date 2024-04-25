Deniz kaplumbağası 'Tuba'dan sinyal alınamıyor

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:07

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:07

Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılırken, 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta 'Tuba' DEKAMER'de tedavi edildikten sonra üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası geçen sürede 24 bin 912 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlenen 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

“DÖNÜP, YUVA YAPMASINI BEKLİYORUZ”

DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "2019 yılında tedavisini tamamladığımız ve 'Tuba' ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamızı uydu takip cihazı takarak denize geri bırakmıştık. 'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.