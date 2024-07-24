Deniz kestanesi iğnesi nasıl çıkarılır? Deniz kestanesi batığına ne iyi gelir?

Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:33

Güncelleme: 24.07.2024 - 14:33

Tatilde en büyük sorunlardan biri denize girildiği zaman ayağa deniz kestanesi batmasıdır. Bu durumda ne yapmak gerekir? Deniz kestanelerinin iğneleri toksik maddeler içermektedir. Peki deniz kestanesi batması nasıl tedavi edilir?

DENİZ KESTANESİ İĞNESİ NASIL ÇIKARILIR?

Ayağa deniz kestanesi battığında, kıyıya çıkmak ve üzerine basmadan bir yere oturmak gerekir. İğne çıksın diye sıkmamak, batan yere basınç uygulamamak gerekir. Bir cımbız yardımıyla çekerek çıkarılabilir hala içerde çıkarılmayan iğne kaldıysa sabunlu su ile o bölge yıkanıp temizlenmelidir. İçerdiği toksik maddeler yüzünden ayrıca ıslak bir bezle sarılabilir. Bu şekilde toksikler dağılmamış olur.

Diğer içeride kalan iğneler ise; görülen ya da görülemeyenler zeytinyağı yardımı ile çıkarılır. Öncelikle batan bölge temizlenir. Zeytinyağını bir beze batırarak o bölge sarılır. Bir müddet beklenir. Sonrasında iğneler kendiliğinden dışarı çıkacaktır. Zeytinyağı bu konuda en etkili yöntemdir.

Bu şekilde hiç bir sorun olmadan o bölgeden deniz kestaneleri temizlenmiş olacaktır. Ancak bilmeden başka türlü çıkarmaya çalışmak enfeksiyon kapmasına neden olacaktır. Enfeksiyon kapması halinde bir sağlık kuruluşuna gitmek önlem için gerekli bir durumdur.

DENİZ KESTANESİ İĞNESİ ZARARLI MIDIR?

Denizde yaşayan canlıların hemen hemen hepsinde kendi savunma mekanizmelerını oluşturmak için, toksik madde bulunur. Ancak deniz kestanesi dikenleri zehirli değildir. Dolayısıyla iğnesinin batması durumda yanlış müdahale uyguladığınız taktirde o bölgede enfeksiyon oluşmasına neden olabilir. çıkarmaya çalışırken dikenin bir kısmı derinin altında kalarak, gömülmesine neden olabilir. bölgeyi cımbızla veya herhangi bir metal eşyayla deşmek ciddi enfeksiyonları beraberinde getirebilir. Küçük yaraların mikrop kaparak zamanla büyümesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla deniz kestanesi kendi başına enfeksiyon kapmanıza neden olmaz.