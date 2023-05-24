Deniz Pulaş kimdir, kaç yaşında? Deniz Pulaş evli mi?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:12

Eski manken Deniz Pulaş'ın annesi Münire Pulaş yaşamını yitirdi. Deniz Pulaş'ın yaşamı merak konusu oldu.

DENİZ PULAŞ KİMDİR?



Deniz Pulaş, 1967 yılında Almanya'da doğdu. 9 yaşındayken ailesi ile İstanbul'a yerleşti. Suadiye Lisesi’nde okurken voleybol oynamaya başladı. Aynı dönemde Başak Gürsoy'un mankenlik ajansına kayıt oldu. 1991 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. 1989 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Dostluk Güzeli seçildi. 2000 yılında tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı.

DENİZ PULAŞ EVLİ Mİ?

2002 yılının Aralık ayında bankacı Sarp Akkartal ile evlendi. 2003 yılının Ekim ayında kızı Nehir dünyaya geldi. 2008 yılında Amsterdam’a taşındı. Amsterdam’da yaşadığı süre boyunca meslek olarak yaptığı mankenlikten uzak kaldı.

Mehtap Elaidi’nin 2013-2014 Sonbahar/Kış defilesinde podyumlara döndü.