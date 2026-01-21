Deniz Seki'den yıllar sonra gelen Bayhan itirafı

2003 yılındaki Popstar yarışmasında yaşanan ve yıllarca hafızalardan silinmeyen Deniz Seki - Bayhan gerginliği, tam 23 yıl sonra yeni bir boyut kazandı. O dönem Bayhan’ın geçmişiyle ilgili sert eleştirilerde bulunan Seki, katıldığı bir podcast programında çarpıcı bir itirafta bulundu.

"HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Deniz Seki, yarışma sırasında jüri koltuğunda otururken Bayhan Gürhan'ın cezaevi geçmişine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz."

Bu sözler o dönem büyük bir infiale yol açmış, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Seki yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

"MESELE BAYHAN DEĞİLDİ"

Yıllar süren sessizliğini Danla Bilic’in podcast programında bozan ünlü sanatçı, o gün yaşananların perde arkasını anlattı. Tepkisinin Bayhan’ın kişiliğine yönelik olmadığını savunan Seki, olayı şu sözlerle özetledi:



"Çocukla aramda aslında hiçbir sorun yok; o günkü asıl problem Bayhan’a olan sinirim değil, orada yaşanan bambaşka bir durumdu"