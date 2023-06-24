Deniz Seki'den üzücü haber: Annesi kansere yakalandı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:55

Güncelleme: 24.06.2023 - 14:49

Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuş olan Deniz Seki, ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annesinin kansere yakalandığını ilk kez açıklayan Seki, 'Doyamadım' şarkısının da sanıldığı gibi sevgilisine değil, babasına yazdığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı “Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum. Öptüm kokladım vedalaştım... Benim için çok acıklı bir hikâyedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı" dedi.

Annesinin kansere yakalandığını ilk defa açıklayan Seki, son olarak şunları söyledi:

"Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk... Bazen konuşabiliyor, ne olur bana kızım de anne diyorum, beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem."