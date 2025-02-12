Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:23

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:23

Okyanusun karanlık derinliklerinde yaşayan ve yalnızca birkaç kez görüntülenebilen efsanevi bir yaratık, gün ışığında ilk kez görüntülendi. Melanocetus yani "Siyah Deniz Şeytanı" olarak bilinen bu korkutucu canlı, Kayıp Balık Nemo filmindeki sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Deniz şeytanı nedir? Deniz şeytanı nerede yaşar? Deniz şeytanı tehlikeli mi?

DENİZ ŞEYTANI NEDİR?

Deniz şeytanı, bilimsel adıyla Manta ray (Manta birostris), vatoz familyasına ait devasa bir deniz canlısıdır. Genellikle 'dev vatoz' olarak da bilinir. Boyları 7 metreye, ağırlıkları ise 1.500 kiloya kadar ulaşabilir. Kanat benzeri yüzgeçleri ve zarif hareketleriyle su altında adeta süzülerek ilerler. Görünüşü etkileyici olduğu kadar ürkütücü olan bu canlı, okyanusların derinliklerinde yaşamını sürdürür.

DENİZ ŞEYTANI NEREDE YAŞAR?

Deniz şeytanları, tropikal ve subtropikal okyanuslarda yaygın olarak görülür. Özellikle Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanusları'nın kıyı bölgeleri ve açık denizlerde yaşarlar. Genellikle ılık suları tercih eden bu canlılar, planktonlarla beslenir ve su filtreleyerek besin ihtiyaçlarını karşılar.

DENİZ ŞEYTANI İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Korkutucu görünümlerine rağmen deniz şeytanları insanlara zarar vermez. Tam tersine, barışçıl ve zararsız deniz canlıları olarak bilinirler. Dalgıçlar tarafından sıkça gözlemlenen bu tür, deniz ekosisteminin önemli parçalarından biridir.