Deniz Tekin’den İYİ Partili Ümit Özlale'nin şarkısını izinsiz kullanmasına tepki

Şarkıcı Deniz Tekin, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Ümit Özlale’nin şarkısını izinsiz kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:32
Deniz Tekin’den İYİ Partili Ümit Özlale'nin şarkısını izinsiz kullanmasına tepki
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını, İzmir’de Ümit Özlale’yi aday göstereceklerini açıkladı.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Özlale, dün Twitter’dan bir reklam videosu paylaştı.

Özlale, videoda Deniz Tekin’in 'İzmir’de Bir Gün Batımı' şarkısını kullandı.Özlale'nin paylaşımını alıntılayan Tekin, şarkı için yorumcu olarak kendisinden veya eser sahibi olarak babasından izin alınmadığını söykleyerek tepki gösterdi.

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoda kullanılan "İzmir'de bir gün batımı" şarkısı için yorumcu olarak benden de, eser sahibi olarak babamdan da izin alınmamıştır. Bilginize artık ne diyeyim. Bilinirliğinden bağımsız herhangi bir fikri ürünün umumi mahalde kullanılması yorumcu/eser sahibi ve varsa yayıncının iznine tabidir, günlük süreçlerde en azından sözlü, düzgün bir işleyişte yazılı muvafakkatname gerektirir. Alt parantez olarak: İYİP, CHP, TİP herhangi bir siyasi parti fark etmeksizin böyle bir propaganda çalışması her türlü izne ve bilgilendirmeye tabi"



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Deniz Tekin Meral Akşener Ümit Özlale

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