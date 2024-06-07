Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a 'nafaka' cevabı: 'Aksatmadan gururla ödeyeceğim'

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verdi. Uğur konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:39
Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a 'nafaka' cevabı: 'Aksatmadan gururla ödeyeceğim'
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İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı.

Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Hakim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Deniz Uğur konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uğur "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.



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