Feyza Altun: 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 19:08
Feyza Altun: 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
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Kızına şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen televizyoncu Reha Muhtar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından Reha Muhtar hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın taziclerine maruz kalıyorum. Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor. Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı. Hepsini anlatacağım bir gün, korku filmi gibi. Aylardır sürekli benimle ilgili tweet atıyor. Dosyada gerekeni yapmamam için sürekli sözlü saldırıda bulunuyor. Duruşmalara gözlemci talep ediyorum yazılı olarak da barodan talep ettim"


Feyza Altun Reha Muhtar

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