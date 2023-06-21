Feyza Altun: 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum" dedi.
Kızına şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen televizyoncu Reha Muhtar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından Reha Muhtar hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın taziclerine maruz kalıyorum. Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor. Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı. Hepsini anlatacağım bir gün, korku filmi gibi. Aylardır sürekli benimle ilgili tweet atıyor. Dosyada gerekeni yapmamam için sürekli sözlü saldırıda bulunuyor. Duruşmalara gözlemci talep ediyorum yazılı olarak da barodan talep ettim"
Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın taziclerine maruz kalıyorum.Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor. Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı. Hepsini anlatıcam birgün korku filmi gibi. Aylardır…— Feyza Altun (@feyzaltun) June 21, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakandan 'emekli ve memur maaşı' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ilgili kararı netleşti
- Polisleri vuranlar nasıl bırakıldı
- Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap
- Akşener’in karşısına çıkacak isim belli oldu
- THY'den 'Şırdancı Mehmet' kararı
- AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!
- TÜGVA'nın taciz sırları deşifre oldu
- Fatih Altaylı'dan çarpıcı HDP iddiası!
- Beyaz Show'un yayınlanacağı kanal belli oldu