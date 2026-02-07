Denizli'de iş cinayeti: 33 yaşındaki temizlik işçisi hayatını kaybetti

Denizli’nin Çal ilçesi, güne belediye bünyesinde yaşanan acı bir iş kazası haberiyle uyandı. Çal Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), sabah saatlerinde yürütülen çöp toplama çalışmaları sırasında feci bir kaza geçirerek hayatını kaybetti.

MEKANİZMANIN ARASINA SIKIŞTI



Edinilen bilgilere göre olay, çöp toplama aracının mahallelerdeki rutin çalışması sırasında meydana geldi. Çöp konteynerini araca boşaltmak için manevra yapan Ahmet Temiz, bu sırada dengesini kaybederek kamyonun arka kısmındaki sıkıştırma mekanizmasının olduğu bölüme düştü. Talihsiz işçinin burada sıkıştığını gören mesai arkadaşları derhal durumu yetkililere bildirdi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ



İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen Temiz, ambulansla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 33 yaşındaki işçi, doktorların saatler süren yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

İNCELEME BAŞLATILDI



Genç işçinin vefatı, ailesini ve belediyedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Olayın ardından polis ekiplerinin iş güvenliği standartları ve kazanın oluş biçimine dair geniş çaplı bir inceleme başlattığı öğrenildi.