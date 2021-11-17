Deprem çantası nasıl hazırlanır?

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:03

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurguluyor.

İşte deprem çantasında olması gereken temel malzemeler…

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yarım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşınlaması ve değerli evrakların saklanacağı bir afet çantası gereklidir. Hazırlanan çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çantada kendimiz dışında sorumlu olduğumuz kişi veya kişilerin (engelliler, yaşlılar, bebekler) ve varsa evcil hayvanların da gerekli ihtiyaçları bulunmalıdır.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebilen yerlere ulaşılamayabilir. Küçük yaralanmalar kendi imkanlarımızla giderilebilir. Bu tip durumlar için afet çantasında olması gerekenleri doğru belirleyip, çantaya kolay ulaşılacak bir yerde saklamak çok önemlidir. Afet çantası sadece evde, iş yerinde değil okulda ve sınıfta da olmalıdır.

Öncelikle afet çantasının içinde bulunması gereken bazı önemli belgeler vardır. Bunlar; kimlik kartları (nüfus cüzdanız, ehliyet vb.), tapu, sigorta ve ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb belgeler ve varsa evcil hayvan sağlık belgesi...

Gıda olarak uzun ömürlü yiyeceklerin tercih edilmesi önerilir. Konserve gıda, kuru meyveler, tahin-pekmez, meyve suyu vb gibi yüksek kalorili, vitamin ve karbonat içeren, su kaybını önleyen besinler çantada bulunmalıdır. Bunun yanı sıra her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalıdır.

Gündüz ve gece havanın değiştiği gerçeğini göz önünde bulundurarak yeterli incelikte ve kalınlıkta kıyafetler tercih edilmelidir. Mutlaka yeterli çorap ve iç çamaşırı, yağmurluk ve iklime uygun kıyafetler çantaya konulmalıdır.

Küçük müdahaleler için ilk yardım çantası, enkaz altında kalma ihtimaline karşı, ses duyurma amacıyla düdük, uyku tulumu veya battaniye, çakı, küçük makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve dayanıklı/uzun ömürlü yedek piller de çantanın içinde bulunması gereken diğer ürünlerdir.