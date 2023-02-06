Börek kıvamında olmasını sağlıyor, Puf puf kabaran krepler için taktik

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:39

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 00:37

Kahvaltılarda çokça tüketilen hamur işlerinden biri olan krep gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapılışı son derece kolay olan krep herkes tarafından çok seviliyor.

Puf puf kabaran ve börek kıvamında bir krep tarifi arıyorsanız, doğru adrese geldiniz.

Sizler için börek kıvamında lezzetli krep tarifini paylaşacağız;

Öncelikle gerekli malzeme listesi

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1, 5 su bardağı un

Kızartmak için az sıvı yağ

İçi için

Beyaz peynir veya lor peyniri

Kaşar peyniri

PEYNİRLİ KREP TARİFİNİN DETAYLARI;

*İlk önce sıvı malzemeleri uygun bir kaba alıp güzelce karıştırın. Unu da ekleyip mikser ile iyice çırpın. Unu iki kez elemenizi öneririz.

*Krep tavasını ısıtıp az sıvı yağ ile iyice yağlayın.

*Harçtan bir kepçe kadar tavaya döküp yayın ve arkalı önlü kızartın. Hepsini bu şekil yapıp tek tek hazırlayın.

*Beyaz peynir ve kaşar peynirini iyice karıştırın. Bir tane krep alıp içine ilave edin.

*İlk önce üstü sonrada yanlarını katlayıp rulo şeklinde tek tek sarın.

*Biraz sıvı yağ koyduğunuz krep tavasına krep börekleri dizin ve arkalı önlü pişirip servis tabağına tek tek alın.

Vermiş olduğumuz bu malzemelerden yaklaşık 10 adet krep börek çıkmaktadır.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişirdiğiniz krepleri çay veya ayranla servis edebilirsiniz.