Deprem kentinde 'en acı' hasat başladı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin ardından hayat normale dönüyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan acı biber hasadı devam ediyor. Depremzede tarım işçilerine zor anlar yaşatan acı biber, tarlada 10 TL’den alıcı bulurken, markette 35, pazarda 25 liradan alıcı buluyor. Ellerini yüzlerine süremeyen tarım işçileri; acı hasatta 340 TL yevmiye alıyor.

“TOPRAĞIN İÇİNDE MERCİMEK SEÇER GİBİ BİBER SEÇİYORUZ”

Depremzede tarım işçisi Mustafa Ateş, biber hasadının zorluğuna değinerek “İş yorucu, görüyorsun tarlanın içinde, toprağın içinde mercimek seçer gibi biber seçiyoruz yani. Biberler acı elimizi yüzümüze vuramıyoruz” diye konuştu.

“ELİMİZİ YÜZÜMÜZE SÜREMİYORUZ ÇÜNKÜ ÇOK ACI”

Acı biber tüketmekte güçlük çekenler için tatlı biber de ürettiklerini ifade eden Yurdagül Vural, “Hasadımız iyi gidiyor, başladık hala da devam ediyoruz hasadımıza. Tatlı ve acı biberlerimiz mevcut. Direkt komisyona devrediyoruz. Ya şöyle tabii ki de her işin bir zorluğu vardır. Yani emek sonuçta. Yoruluyoruz, zorlanıyoruz toplarken ama yani tabii ki de elimizde gene bir kazancı kalıyor. Elimizi yüzümüze süremiyoruz çünkü çok acı. Acı olduğu için süremiyoruz” dedi.