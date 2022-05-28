Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir? Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti?
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi. Oğuz Gündoğdu kimdir? Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti?
Oğuz Gündoğdu, Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede sismoloji alanında doktora yaptı. Türkiye Deprem Vakfı Kurulu üyesi olan Oğuz Gündoğdu, 1999 Gölcük Depremi sırasında sahada aktif olarak görev yaptı.
Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile bilinen Gündoğdu, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) için başkanlık yaptı.
OĞUZ GÜNDOĞDU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünün eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.
Deprem uzmanı Gündoğdu, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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