Depremde 11 yakınını kaybeden Uğur Aslan'ın sözleri yürek yaktı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:21

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:14

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı deprem felaketinde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

Hatay'da yaşayan ağabeyi, yengesi ve yeğenleri olmak üzere 11 akrabasını kaybeden oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan ise yaşadığı zor günleri anlattı.

"DEPREMDE 11 AİLE ÜYEMİ KAYBETTİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Uğur Aslan, deprem felaketiyle ilgili konuşurken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Konuşmakta zorlanan oyuncu, "11 aile üyemi kaybettim. İnsan böyle bir garabetin içinde felaketten teselli bulmayı öğreniyor. Tarif edilebilir bir şey değil. Bu durumu savaş gibi görüyorum. Sürekli deprem bölgesindeyim. İyileşmek için sürekli birilerine dokunmaya çalışıyorum. Depremi yeğenimin 'amca ne olur yardım et, enkazdan çıkamıyorum" demesiyle öğrendim. Bir süre sonra yeğenim çıktı. 2. günün akşamında diğer yeğenimle yola çıktık. Onun abisi enkazda benim abim enkazda. Böyle acayip bir hikâye. 15 milyon insanımız etkilendi. Çok zormuş" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sosyal medyada deprem bölgeleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımlara tepki gösteren Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir sınav veriyorsunuz. Bir başkasına ne kadar katkı sağladığınızla ölçülüyorsunuz. Bu süreçte biraz sükûnet ve merhametinize bakın. Orada insanlar neler yaşıyor. Geçen sene evlendirdiğim yeğenimin gelinliğine sarılarak çıkarıldığını anlatayım mı burada? Bir cümle kurarken lütfen dikkat edin ya. Zaten paramparça ettiniz her şeyimizi. Yardım etmek istemeyebilirsin. Yasal olarak bir işlem yapsınlar. Yardım çığlığa eden adamla alay edemezsin. Acılarımız bu kadar basit değil. Sabah ev kirası için 7 bin 500 TL'ye anlaştığım adam bana öğlen '8 bin 500 TL'ye çıkardım' demesin. Demek ki insanların vicdanları satılıkmış."

Uğur Aslan, Hüsnü Şenlendirici'nin klarnet çaldığı anlarda ise hüngür hüngür ağladı.