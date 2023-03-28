Manisa'da 18 bin depremzededen sadece 3 bini seçmen kaydını aldırdı!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:34

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:34

Seçime sayılı günler kala depremzedelerin seçmen kayıtlarıyla ilgili kriz derinleşiyor. Son olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte 18 bin depremzededen sadece 2 bin 896’sinin ikamet naklini aldırdığını söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Manisa Valisi Karadeniz, “Depremzedelerden ilimize gelen vatandaşlarımızdan 2 bin 896 vatandaşımız seçim dolayısıyla ilimize ikamet naklini aldırdı. Bu da şunu gösteriyor ilimize gelen depremzedelerin büyük çoğunluğu oyunu kendi memleketlerinde kullanma yönünde. Bugün itibariyle 18 binin üzerinde depremzede var Manisa'da. Bunlardan yaklaşık bin tanesi geri dönme başvurusu yaptı ve geri döndü. Başvurmadan dönenleri bilemiyoruz tabii ki ama 18 binlik bir rakamda 3 binlik bir rakam, altıda bir gibi küçük bir rakam. Bu da depremzedelerin oylarını kendi memleketlerinde kullanacaklarını gösteriyor bize" diye konuştu.

MESİR MACUNU FESTİVALİ İPTAL EDİLEBİLİR

Dünyanın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan 483. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali üç yıllık koronavirüs engeli sonrasında yeniden düzenlenmeyi beklerken Vali Karadeniz, "Şu anda daha çok depreme odaklanmış durumdayız artı seçime odaklanmış durumdayız. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığının haziran ayına kadar kendi bünyesindeki festivalleri iptal ettiğini de geçtiğimiz hafta sonu öğrendik. Henüz bu konuda komitedeki arkadaşlarımız tam bir fikir birliğine varmadılar ama gidişat iptal edilecek gibi gösteriyor” dedi.