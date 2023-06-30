Son dakika... Kayseri'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kayseri Sarıkız'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 08:10
Son dakika... Kayseri'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Kayseri'nin Sarıkız ilçesinde, saat 07.12'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 6,1 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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