Son dakika... Kayseri'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kayseri Sarıkız'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Sarıkız ilçesinde, saat 07.12'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6,1 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sarız (Kayseri)
Tarih:2023-06-30
Saat:07:12:55 TSİ
Enlem:38.301 N
Boylam:36.381 E
Derinlik:6.1 km
Detay:https://t.co/tPuttsoyUe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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