Depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu!

ABD'de 2015-2019 yılları arasında 37 eyaletteki 536 bin 279 çalışanın katılımıyla yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, meslekler ve depresyon arasındaki ilişkiyi inceledi. Independent'in aktardığı araştırmaya göre, katılımcıların 80 bin 319'u hayatlarının bir döneminde depresyon teşhisi aldığını belirtti. Kadınlarda depresyon teşhisi oranı erkeklerin iki katı olarak kaydedildi.

En yüksek depresyon oranına sahip sektörler şöyle sıralandı:

Toplumsal ve sosyal hizmetler: %20,5

Gıda hazırlama ve servis işleri: %20,1

Sanat, eğlence, spor ve medya: %18,6

Konaklama ve yemek hizmetleri: %18,4

Sağlık ve sosyal yardım: %18,2

Perakende ticaret: %17,7

Hukuk, eğitim ve kütüphane işleri: %16,1

DÜŞÜK DEPRESYON ORANINA SAHİP SEKTÖRLER

Madencilik: %6,7

İnşaat: %8,9

Tarım ve mühendislik işleri: %9

Araştırmada, depresyon teşhisi oranı en düşük sektörler ise şu şekilde belirlendi:

Ancak bu sektörlerde çalışanların depresyon oranı düşük olsa da, madencilik ve inşaat işçileri arasında intihar oranlarının yüksek olduğu belirtildi. Araştırmacılar, bu durumun mavi yakalı erkeklerin ruh sağlığı hizmetlerine erişiminin sınırlı olmasından kaynaklanabileceğini ifade etti.

DÜŞÜK STRESLİ VE YÜKSEK MAAŞLI İŞLER

Su kaynağı uzmanı

Gökbilimci

Aktüer

Çevre ekonomisti

Matematikçi

Coğrafyacı

Araştırmanın yanı sıra, düşük stres seviyesine sahip yüksek maaşlı işler de gündeme geldi. Resume Genius tarafından Aralık 2024'te yayımlanan bir liste, bu tür işleri sıraladı. Listede yer alan meslekler arasında şunlar bulunuyor:

Bu işler, daha az talep, öngörülebilir çalışma saatleri ve yönetilebilir iş yükü gibi faktörler nedeniyle "düşük stresli" olarak tanımlandı.