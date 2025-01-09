Depresyon riskini yüzde 48 azaltıyor: Ayda bir yapmak yeterli

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:11

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:11

Cambridge Üniversitesi'nin 50 yaş ve üzeri 2000 İngiliz üzerinde yürüttüğü 10 yıllık bir araştırma, kültürel etkinliklere katılmanın depresyon riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu.

The British Journal of Psychiatry'de yayımlanan çalışmada, 10 yıl süresince 50 yaş ve üzerindeki bireylerin kültürel etkinliklere katılımı ile ruhsal sağlık durumları arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular, kültürel faaliyetlere katılan kişilerin depresyona girme olasılığının çok daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, ayda en az 1 kere bile kültürel aktivitelere katılmanın, depresyon riskini yüzde 48'e kadar düşürdüğünü ifade etti.

Çalışmada kültürel etkinliklerin, stresin azalmasına, zihinsel uyarımın artmasına ve sosyal bağların güçlenmesine yardımcı olduğu belirlendi.

Ancak araştırmanın dikkat çekici bir diğer yönü, kültürel etkinliklerin bu faydalarının ekonomik durumdan bağımsız olmasıydı. Yani, kişinin gelir durumu ne olursa olsun, kültürel faaliyetlere katılmanın ruh sağlığı üzerindeki pozitif etkisinin devam ettiği gözlemlendi.

Hangi Etkinlikler Tercih Edilmeli?

Depresyon riskini azaltmak için aşağıdaki kültürel aktiviteleri deneyebilirsiniz:

Müzik Konserleri: Canlı müzik dinlemek, ruh halini hızlı bir şekilde iyileştirir.

Sanat Sergileri: Görsel sanatlar, farklı perspektifler kazandırarak düşünce dünyanızı zenginleştirir.

Tiyatro ve Sinema: Hikayeler, insanlara empati kurma becerisi kazandırır ve duygusal bir bağ kurar.

Hobi Atölyeleri: Resim, seramik veya dans gibi etkinliklere katılmak, stresi azaltmada etkili olabilir.