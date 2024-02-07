Depresyondaki kişilere asla söylememeniz gereken 5 cümle!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:02

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:02

Depresyon, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz etkileyen, günlük yaşam faaliyetlerini ve işlevlerini etkileyen ruhsal bir bozukluktur. Depresyon sürecinde ki bir kişi kendisini sürekli mutsuz, herhangi bir şeyden zevk alamayan, yorgunluk halinde ve uyku problemleri ile karşı karşıya bulabilir. nDepresyondaki kişilere çoğu zaman farkında olmadan iyileşmelerini zorlaştırabilecek ve duygularını daha da kötüleştirebilecek sözler söylenebilir. Bu sözlerin farkında olmak ve bunlardan kaçınmak, depresyondaki kişiye destek olabilmek için çok önemlidir.

İşte depresyondaki kişilere söylenmemesi gereken sözler:

Abartıyorsun, kendini toparla.

Takma kafana, herkesin başına gelir.

Bu kadar zayıf olma, daha güçlü ol.

Sen mutsuz birisin, biraz mutlu olmaya çalış.

Bir silkelen kendine gel artık.

Bu gibi söylemler depresyondaki kişinin kendisini daha olumsuz hissetmesine neden olmakla beraber, sürecin daha ağır ilerlemesine sebebiyet verebilmektedir.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Eğer depresyondaki bir kişiye iyi gelmek istiyorsanız ona yanında olduğunuzu ve duygularını anladığınızı hissettirmeli, bu süreçte destek olduğunuzu söylemeli, konuşmak isterse onu dinleyebileceğinizi ve bu süreci birlikte atlatabileceğinize dair yargılayıcı ve eleştirel olmayan bir yaklaşımda bulunmalısınız. Tüm bu yaklaşımlara ek olarak kişinin bir uzmandan destek alabilmesi de bu süreç için oldukça önemlidir. Dolayısıyla bir destek alması konusunda motive edici bir yaklaşımda bulunabilirsiniz.'' dedi.