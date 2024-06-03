Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:30

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:30

Zeynep Koçak, 23 yıldır Derealizasyon adı verilen gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetlediği hastalık ile mücadele ettiğini açıkladı. Bu süreçte yaşadığı sıkıntıları dile getiren Koçak, hastalığının tedavisi olmadığını söyledi. Peki, Derealizasyon hastalığı nedir? Zeynep Koçak hastalığı derealizasyonun tedavisi var mı?

DEREALİZASYON HASTALIĞI NEDİR?

Derealizasyon, kişinin çevresindeki dünyayı gerçek dışı, bulanık veya yabancı olarak algıladığı bir tür dissosiyatif bozukluktur. Bu durum, bireyin gerçeklikle olan bağını koparmış gibi hissetmesine yol açar ve genellikle yoğun kaygı, stres veya travma sonrası ortaya çıkar. Derealizasyon, bazen depersonalizasyon ile birlikte görülür; bu durumda kişi kendi vücudundan veya zihninden kopuk hissetme deneyimi yaşar.

DEREALİZASYON HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Derealizasyon yaşayan bireyler, aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

Çevresel nesnelerin veya insanların bulanık, hayali veya robotik görünmesi.

Zamanın yavaş veya hızlı geçtiği hissi.

Çevredeki seslerin yankılanıyor gibi gelmesi veya seslerin boğuklaşması.

Renklerin soluk veya donuk görünmesi.

Dünyanın bir rüya veya film gibi hissettirmesi.

DEREALİZASYON HASTALIĞI NEDENLERİ

Derealizasyonun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı tetikleyici faktörler şunlardır:

Yoğun stres veya anksiyete.

Travmatik deneyimler (örneğin, kazalar, kayıplar, istismar).

Depresyon.

Uyuşturucu veya alkol kullanımı.

Panik ataklar.

Bazı nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlıklar.

DEREALİZASYON TEDAVİSİ

Derealizasyon tedavisinde, genellikle bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi yöntemleri kullanılır. Ayrıca, kişinin yaşam kalitesini artırmak ve stres yönetimini sağlamak için meditasyon ve mindfulness teknikleri de önerilir.