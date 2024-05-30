Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:31

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:31

Oyuncu Tuba Ünsal dün akşam saatlerinde yaşadığı FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncu sonrasında kendisine yardım eden hastane çalışanları ve yapım ekibine teşekkür içeren bir paylaşımda bulundu. Peki, FMF atağı nedir? FMF hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

FMF ATAĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) bir otoinflamatuar hastalıktır ve genellikle Akdeniz kökenli kişilerde görülür. FMF, vücudun kendi dokularına karşı aşırı bağışıklık tepkisi vermesiyle karakterizedir.

FMF atakları genellikle 1-3 gün sürer ve kendiliğinden geçer. Atakların sıklığı kişiden kişiye değişir; bazı hastalar yılda birkaç atak geçirirken, bazıları ayda bir veya daha sık atak yaşayabilir. Ataklar arasında hastalar genellikle tamamen sağlıklıdır.

FMF (AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın Ağrısı: En yaygın belirtidir. Karın ağrısı, şiddetli ve kramp tarzında olabilir. Bazen apandisit ile karıştırılabilir.

Ateş: Aniden başlayan ve genellikle 38-40°C arasında olan yüksek ateş ataklar sırasında görülür.

Göğüs Ağrısı: Plevra iltihabına bağlı olarak göğüste ağrı ve nefes alırken batma hissi olabilir.

Eklemlerde Ağrı ve Şişlik: Özellikle diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde ağrı ve şişlik oluşabilir.

Cilt Belirtileri: Deride kırmızı, hassas ve sıcak alanlar görülebilir. Özellikle bacakların ön kısmında erizipel benzeri döküntüler olabilir.

FMF'nin Yönetimi ve Tedavisi

FMF'nin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, belirtilerin yönetiminde etkili olan ilaçlar mevcuttur:

Kolşisin: FMF tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçtır. Atak sıklığını ve şiddetini azaltır. Düzenli kullanılması önemlidir.

Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAID): Ağrı ve ateşin yönetiminde kullanılır.

İmmünsupresif İlaçlar: Şiddetli vakalarda bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

FMF tedavi edilmezse amyloidoz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı önemlidir.