Derepazarı'nda yılın ilk hasadı başladı: Bahçede 7, markette 35 TL!

Rize'nin hemen her ilçesinde yetişen mandalinanın en lezzetlisi Derepazarı ilçesinde toplanıyor. Sadece şehirde değil tüm Türkiye'de aroması ve doğallığı ile adından söz ettiren Derepazarı mandalinasında ilk hasat başladı ve mandalinalar tezgahlardaki yerlerini bulmaya başladı. Derepazarı ve İyidere ilçesinin Derepazarı'na yakın bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından hasadı gerçekleştirilen mandalinalar yıllardır Karadeniz Sahil Yolu kenarında kurulan tezgahlarda müşterilere sunuluyor. Bahçeden kilosu 7 buçuk TL'den üreticiden alınan mandalinalar tezgahlarda kilosu 35 TL'den satılıyor.

Rize mandalinasının kimyasal ilaçlar kullanılmadan yetiştiğini ve doğallığı nedeniyle lezzetinin başka bölgelerde yetişen mandalinalara benzemediği dile getiren Halil İbrahim Küçük, "Dışardan gelenler mandalina yediklerini burada fark ediyorlar. Rize mandalinasını yemek isteyen Rize'ye gelecek. Biz Kasım ayının 15'inde hasat işlemine başlarız ve Ocak ayına kadar bu hasat işlemini sürdürürüz. Tezgahtaki fiyatı kilogram başına 35 TL. Rize mandalinasının aroması farklı, Antalya mandalinasına benzemez. Olduğu gibi doğaldır. Böyle ince mandalina başka yerde gördünüz mü? Buranın mandalinası doğaldır" ifadelerini kullandı.