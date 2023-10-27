Derin deniz canavarı kıyıya vurdu: 'Karşı cinsi kölesi yapıyor...'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:10

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:11

Pasifik futbol balığı adıyla bilinen bu balık, sivri dişlerle dolu açık ağzı ve parlayan dikenli sırt yüzgeciyle uzaydan gelen bir yaratığı andırıyor olabilir, ancak aslında Pasifik Okyanusu'nda 600 ila 1000 metre derinlikte yaşam sürüyor.

Bu kadar derinde yaşadıkları için kıyıya vurmaları nadir kabul ediliyor, ancak geçen üç yıl içinde ikinci kez bir tanesi Kaliforniya'daki Newport Plajı'nda yer alan Crystal Cove Eyalet Parkı'nda bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA 30 ÖRNEK

Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'nda kıdemli çevre bilimci olarak Michelle Horeczko, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada "Bu türün dünya çapında toplanmış sadece 30 kadar örneği var, bu da bu bulguyu değerli kılıyor ve yaşam öyküleri hakkında bilinenlere katkıda bulunabilir" dedi.

Balık, analiz için Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'na gönderilmeden önce bir cankurtaran tarafından keşfedildi.

Daha sonra Los Angeles'taki Doğa Tarihi Müzesi'ne verildi.

"IŞIK SAÇAN" YÜZGECİN İŞLEVİ

Türün dişisi, vücudundan dışarı çıkan ve aşırı derinliklerin karanlığında yüzerken balığa rehberlik eden "biyolüminesan" (ışık saçan) bir sırt yüzgecine sahip.

Yüzgecin ışıklı kısmı, nereye gittiğini görmesine yardımcı olmanın yanı sıra, avını da kendine çekiyor.

Crystal Cove Eyalet Parkı Facebook'ta yaptığı paylaşımda şöyle diyor:

"Sadece dişilerin kafasında, 600 metre derinliğe kadar zifiri karanlık suda avını cezbetmek için yem olarak kullanılan biyolüminesan uçları olan uzun bir sap bulunur! Sivri cam parçalarına benzeyen dişleri şeffaftır ve geniş ağızları, kendi vücutları büyüklüğündeki avları emip yutabilir."

"CİNSEL PARAZİT"

LadBible'da yer alan habere göre, bu onlar hakkındaki bilinen en tuhaf şey değil, zira 'cinsel parazit' olacak şekilde evrimleşmiş bu balıklar, iyi gelişmiş koku alma organlarını kullanarak dişileri bulur ve onlarla kaynaşırlar. Sonrasında da gözlerini, iç organlarını ve testisleri dışında her şeylerini kaybederler.

Hikayenin sonunda erkek, dişi konakçısından beslenen ve kolay erişilebilir bir sperm kaynağı olarak hizmet eden kalıcı bir uzantı haline gelir.