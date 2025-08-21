Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz kimdir, kaç yaşında? Tanalp Tokgöz ne iş yapıyor?

21.08.2025 17:52:00
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, bir süredir merak edilen aşk hayatıyla gündeme geldi. 22 yaşındaki Talu, sevgilisi broker Tanalp Tokgöz ile ilişkisini sosyal medyada duyurdu. Peki, Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz kimdir, kaç yaşında? Tanalp Tokgöz ne iş yapıyor?

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sevgili adaylarından “CV” talep eden 22 yaşındaki Talu, aradığı aşkı buldu. Peki, Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz kimdir, kaç yaşında? Tanalp Tokgöz ne iş yapıyor?


TANALP TOKGÖZ KİMDİR?

1994 doğumlu Tanalp Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2017’de Lockton Omni’de iş hayatına başlayan Tokgöz, brokerlik departmanında tüm deniz sigortası branşlarında hizmet veriyor.

TANALP TOKGÖZ NE İŞ YAPIYOR?


Mezuniyetinin ardından Lockton Omni şirketine katılan Tokgöz, brokerlik departmanında görev alıyor. Özellikle deniz sigortası branşlarında hizmet verdiği biliniyor.

