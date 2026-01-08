Dermatologdan kritik uyarı: Kışın bile güneş cilde zarar veriyor

Çoğu kişi tarafından güneş kreminin yalnızca yaz mevsiminde kullanılmasının gerekliliğine inanıldığını belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, "Cilde zarar veren ultraviyole ışınları kışın da vardır. Bulutlu havada, hatta camdan bile geçerek cilde ulaşır" dedi.

"KAR, ULTRAVİYOLE IŞINLARINI YAKLAŞIK YÜZDE 80 ORANINDA YANSITIYOR"

Soğuk ve rüzgarlı havaların cilt bariyerini zayıflattığını ifade eden Prof. Dr. Akbaba, "Soğuk hava ve rüzgar cildin kurumasına ve hassaslaşmasına neden olur. Savunmasız hale gelen ciltte kızarıklık, yanma ve batma hissi görülebilir. Ayrıca kar, ultraviyole ışınlarını yaklaşık yüzde 80 oranında yansıtarak özellikle kış sporları yapanlar için riski artırır" dedi.

Gül hastalığı (rozasea) olanlarda ve hassas ciltlerde güneşin mikro hasarlar yapabileceğini belirten Akbaba, "Kışın mineral filtresi (çinko oksit, titanyum dioksit) olan, parfümsüz, alkol içermeyen geniş spektrumlu güneş kremleri kullanılmalı. Sabah nemlendirici uygulandıktan sonra, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmeli. 3-4 saatte bir güneş kremi yenilenmelidir" diye konuştu.

Kışın cildi nemli tutmanın gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Akbaba, "Cildi nemli tutmak kuruluk için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şarttır. Soğuk havada yağ bezleri daha az çalışır. Cilt yüzeyindeki su hızla buharlaşır. Ciltte gerginlik, pullanma ve çatlama olur. Nemlendiriciler ise ciltte su kaybını önler" dedi.

Rüzgar ve kapalı ortam havasının cildi kuruttuğunu söyleyen Prof. Dr. Muhsin Akbaba, "Rüzgar cilt bariyerini bozar. Kalorifer, klima ortamın nemini düşürerek cildin savunmasını zayıflatır. Bariyer bozulursa ciltte kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi artar, rozasea, egzama, seboreik dermatit, intertrigo gibi hastalıklar alevlenebilir. Nemlendirici kullanmak hem tedavilerin etkinliğini artırır hem de ilaçlara bağlı tahrişin önüne geçer" diye konuştu.

Yoğun kıvamlı, parfümsüz, alkol içermeyen nemlendiricilerin kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akbaba, "Nemlendiriciler duştan hemen sonra ve günde en az 2 kez kullanılmalıdır. Yüz, el ve vücut için ayrı nemlendiriciler kullanılabilir" dedi.