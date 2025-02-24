Derya Şensoy aşkını sosyal medyadan ilan etti! Yağız Can Konyalı ile Atina tatilinde
Derya Şensoy'un yeni aşkı Yağız Can Konyalı ile Atina tatilinde çekilen romantik kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi yapımlarda rol alan oyuncu Derya Şensoy’un yeni aşkı sosyal medyada ortaya çıktı.
Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile anılan Şensoy, aşkını resmen ilan etti.
ROMANTİK PAYLAŞIMLARLA DUYURDU
35 yaşındaki Derya Şensoy, Atina tatilinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Şensoy’un, sevgilisi Yağız Can Konyalı ile romantik karelerine yer vermesi dikkat çekti.
Paylaşımlarında yakın arkadaşı Burak Altındağ’ın da olduğu fotoğrafları paylaşan Şensoy, “Burak’ın ani bir kararla Atina tatilimize katılması dump'ı” notunu düştü.
Şensoy ve 33 yaşındaki Konyalı’nın tatil paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Etiketler: #Derya Şensoy #Yağız Can Konyalı
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