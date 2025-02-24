Derya Şensoy aşkını sosyal medyadan ilan etti! Yağız Can Konyalı ile Atina tatilinde

Derya Şensoy'un yeni aşkı Yağız Can Konyalı ile Atina tatilinde çekilen romantik kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Derya Şensoy aşkını sosyal medyadan ilan etti! Yağız Can Konyalı ile Atina tatilinde
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:36

Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi yapımlarda rol alan oyuncu Derya Şensoy’un yeni aşkı sosyal medyada ortaya çıktı.

Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile anılan Şensoy, aşkını resmen ilan etti.

ROMANTİK PAYLAŞIMLARLA DUYURDU

35 yaşındaki Derya Şensoy, Atina tatilinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Şensoy’un, sevgilisi Yağız Can Konyalı ile romantik karelerine yer vermesi dikkat çekti.

Paylaşımlarında yakın arkadaşı Burak Altındağ’ın da olduğu fotoğrafları paylaşan Şensoy, “Burak’ın ani bir kararla Atina tatilimize katılması dump'ı” notunu düştü.

Şensoy ve 33 yaşındaki Konyalı’nın tatil paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.


Etiketler: #Derya Şensoy #Yağız Can Konyalı

İlgili Haberler

Ferhan Şensoy ölümünün 3. yılında anlıyor... Kızı Derya Şensoy'dan duygulandıran paylaşım

Ferhan Şensoy ölümünün 3. yılında anlıyor... Kızı Derya Şensoy'dan duygulandıran paylaşım
Derya Şensoy duyurdu: Ferhan Şensoy'un kitabı çıkıyor

Derya Şensoy duyurdu: Ferhan Şensoy'un kitabı çıkıyor
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler