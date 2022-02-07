Derya Şensoy duyurdu: Ferhan Şensoy'un kitabı çıkıyor

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının şiir kitabını yayınlayacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:41
Derya Şensoy duyurdu: Ferhan Şensoy'un kitabı çıkıyor
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının şiir kitabını yayınlayacaklarını söyledi.

Derya Şensoy, "26 Şubat babamın doğum günü, orada bir takım projelerimiz var doğum gününe yetiştirmeye çalıştırıyoruz, anma töreni değil sadece kendi aramızda bir organizasyon yapacağız" dedi.

Şensoy açıklamasının devamında, "Bir kitap müjdesi verebilirim, babamın yazılmış ama basılmamış bir şiir kitabı vardı bunu basıp yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler