Derya Şensoy duyurdu: Ferhan Şensoy'un kitabı çıkıyor

07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:41

Geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının şiir kitabını yayınlayacaklarını söyledi.

Derya Şensoy, "26 Şubat babamın doğum günü, orada bir takım projelerimiz var doğum gününe yetiştirmeye çalıştırıyoruz, anma töreni değil sadece kendi aramızda bir organizasyon yapacağız" dedi.

Şensoy açıklamasının devamında, "Bir kitap müjdesi verebilirim, babamın yazılmış ama basılmamış bir şiir kitabı vardı bunu basıp yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.