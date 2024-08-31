Ferhan Şensoy ölümünün 3. yılında anlıyor... Kızı Derya Şensoy'dan duygulandıran paylaşım

Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:33

Güncelleme: 31.08.2024 - 15:33

Tiyatro dünyasında yarattığı eserlerle ve sahne performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Ferhan Şensoy, Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağlamıştı. Ölümünün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, sanatı ve mirası yaşatılmaya devam ediliyor.

Sağlık sorunları nedeniyle 2021 yılının Haziran ayında anjiyo işlemi yapılan Şensoy, Temmuz ayında bir iç kanama geçirmişti. Sanatçı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Usta oyuncunun 3. ölüm yıldönümünde kızı Derya Şensoy'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Şensoy babasıyla olan küçüklük fotoğrafını paylaşarak, "Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutuyor baba. Seni çok özledim, her gün çok seviyorum" notunu düştü.





Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutuyor baba. ??



Seni çok özledim, her gün çok seviyorum. pic.twitter.com/0L1iPdPKxs — Derya Sensoy (@derya_sensoy) August 30, 2024

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951'de Samsun'da dünyaya geldi. Çarşamba Belediye Başkanı Yusuf Cemil Şensoy ve ilkokul öğretmeni Müjgan Şensoy'un oğlu olan Şensoy, 1957 yılında Samsun'da Gazi Osman Paşa İlkokulu'na başladı. 1961 yılında İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ne devam etti, ancak eğitimine Samsun'da devam etmeye karar verdi. 1970 yılında Çarşamba Lisesinden mezun oldu.

Ferhan Şensoy'un sanat kariyeri, 1970'lerin başında tiyatro sahnelerinde başladı. "Ferhangi Şeyler" adlı eserindeki performanslarıyla büyük beğeni topladı ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri haline geldi. "İstanbul'u Satıyorum," "Ferhangi Şeyler," ve "İstanbul'u Satıyorum" gibi eserlerle adından söz ettiren Şensoy, sahnedeki etkileyici performansları ve mizahi yeteneğiyle tanındı.

Sinema kariyerinde de önemli yapımlara imza atan Ferhan Şensoy, "Güle Güle Godot" ve "Cengiz Han" gibi filmlerle dikkat çekti. Ayrıca televizyon dizilerindeki rolleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden "Ferhunde Hanımlar"da sergilediği performans, onun yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ferhan Şensoy, vefatının üçüncü yılında anılırken, sanatı ve sahnedeki izleri yaşatılmaya devam ediyor. Hem tiyatro hem sinema hem de televizyon dünyasında bıraktığı miras, Türk sahnesinin önemli bir parçası olarak hatırlanıyor.



