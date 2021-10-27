Ferhan Şensoy anısına yapılan büst açıldı: Gözyaşlarını tutamadılar

27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:00

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp tarafından yapılan Ferhan Şensoy büstü, Bodrum ilçesine bağlı Geriş Köyü’nde açıldı. Büst, köydeki Nevin Başara Parkı’na yerleştirildi.

Büstün açılış törenine Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, eşi Elif Durdu, öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaraylılar Derneği Bodrum Temsilcisi M. Sinan Akad, modacı Neslihan Yargıcı, Galatasaraylılar derneği üyeleri ve sanatçılar katıldı.

Törende konuşan Şensoy’un eşi Elif Durdu şunları söyledi:

“Aslında Ferhan birçok anavatanı olan bir insandı. Ferhan aynı zamanda Çarşambalıydı, İstanbulluydu, Beyoğlu deyince akla Ferhan geliyordu ve hala öyle. Ferhan, Kebekliydi. Ama Ferhan en çok Gerişliydi. Özellikle son zamanlarında Geriş’e çok büyük bir özlem duyduğunu belirtmek isterim. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Burası, bu büst bizim için çok kıymetli ve hep öyle olacak.”

BABAM GERİŞ'İ ÇOK SEVİYORDU

Törende gözyaşlarına hâkim olamayan kızı Derya Şensoy ise şöyle konuştu:

“Buraya gelirken ağlamayacağıma söz verdim, o yüzden ağlamayacağım. Ama hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü ben buraya geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete binmeyi burada öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Bu köyde, Geriş’te, çok fazla anım var. Bizim için Geriş’e gelmek, babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebileceğiz demekti. Çünkü turneler bitmişti, sezon kapanmıştı ve Geriş’e geliyorduk. O yüzden biz çocukları için ayrı bir yeri vardı Geriş’in. Çok teşekkür etmek istiyorum hepinize. Bunu mümkün kıldığınız için. Çünkü herkes tekrar tekrar söyledi, bende aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Babam Geriş’i çok seviyordu. Son zamanlarında hep buraya gelmek istiyordu, maalesef mümkün olmadı. Ama şimdi bu o kadar anlamlı ki burada olması ve bunun düşünülmüş olması, gerçekleşmiş olması.”

FERHAN ŞENSOY İSMİ ORADA DA YAŞAYACAK



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise büstün açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bodrum’da çok güzel bir şehir tiyatromuzda var ve Ferhan Şensoy ismi orada da yaşayacak. Özellikle onun sınıf arkadaşları, meslektaşları ile beraber orada da yaşamış olacak. Bu kadar önemli bir kentte yaşıyoruz Bodrum’da. O yüzden bunun da değerini bilmemiz gerekiyor. Yani burayı te3rcih eden sanatçıların, bu büyük insanların bizlere verdiği bu ilhamı da bilmemiz gerekiyor Bodrum adına. Ben bu yüzden Ferhan Şensoy’a da Bodrum’u seçtiği için yine çok çok teşekkür ederim. Geriş tabi ki çok önemli bir yer. Yine yüz yıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki Ferhan Şensoy’da bu topraklardan bir ilham aldı ve burayı seçti yaşamak için. Demek ki ona da birçok şey verdi Geriş. Geriş önemlidir. Pasanda çok önemlidir. Gerçekten geçmişe ait birçok iz vardır burada. Demek ki onun için seçti diye düşünüyorum Ferhan Şensoy’da Geriş’i. Şimdi bu eserle beraber, Esra hocamın bu eseriyle beraber bizim Bodrum’da sanatçılara verdiğimiz önemin bir kat daha arttığını görebiliyoruz. Siz değerli katılımcılar, onun arkadaşları, sevenleri, değerli Galatasaraylılar ben hepinize geldiğiniz için, Ferhan Şensoy’u sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.”



