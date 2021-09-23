Ferhan Şensoy'un kızından duygulandıran paylaşım

23 Eylül 2021 Perşembe, 09:42

İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzun süre tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayata veda etmişti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Şensoy'u kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babasını Instagram'dan duygusal paylaşımla andı.

Şensoy paylaşımında "Canım Babam, 22 gün olmuş sen gideli ve 16 gündür kucağımda canımız kızımız… Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık. Böylesi teğet geçişinizi belki zamanla daha iyi anlamlandıracağım. Seni çok özlüyorum. 'Özlemek güzeldir' dersin sen; böyle bir özlem zamanla güzelleşir mi bilmem ama dilerim biraz olsun kolaylaşır. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.