Dev avcısı filminin konusu nedir? Dev avcısı filminin oyuncuları kimdir?

09 Ekim 2022 Pazar, 18:07

Özgün adı Jack the Giant Slayer olan film 26 Şubat 2013'te Hollywood'da gösterime giren film 115 dakika sürüyor.

DEV AVCISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Isabella, Devler tarafından kaçırıldıktan sonra McShane, askerlerine kızını geri getirmelerini söyler. Genç çiftlik işçisi Jack, McShane'in kurduğu askeri ekibe katılır. Zamanında kaybedilen toprakları geri almak isteyen devleri durdurmak için Jack elinden geleni yapmak zorunda kalacaktır. İnsanlığın geleceği, artık Jack'in omuzlarındadır.

DEV AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Nicholas Hoult - Jack

Eleanor Tomlinson - Isabelle

Stanley Tucci - Lord Roderick

Ian McShane - King Brahmwell

Ewan McGregor - Elmont

Eddie Marsan - Crawe

Ewen Bremner - Wicke