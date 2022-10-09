Dev avcısı filminin konusu nedir? Dev avcısı filminin oyuncuları kimdir?
Jack the Giant Slayer, Bryan Singer tarafından yönetmenliği ve ortak yapımcılığını yaptığı, Darren Lemke ve David Dobkin'in hikâyesini yazdığı 2013 yapımı Amerikan fantezi macera filmidir. Dev avcısı filminin konusu nedir? Dev avcısı filminin oyuncuları kimdir?
Özgün adı Jack the Giant Slayer olan film 26 Şubat 2013'te Hollywood'da gösterime giren film 115 dakika sürüyor.
DEV AVCISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Isabella, Devler tarafından kaçırıldıktan sonra McShane, askerlerine kızını geri getirmelerini söyler. Genç çiftlik işçisi Jack, McShane'in kurduğu askeri ekibe katılır. Zamanında kaybedilen toprakları geri almak isteyen devleri durdurmak için Jack elinden geleni yapmak zorunda kalacaktır. İnsanlığın geleceği, artık Jack'in omuzlarındadır.
DEV AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?
Nicholas Hoult - Jack
Eleanor Tomlinson - Isabelle
Stanley Tucci - Lord Roderick
Ian McShane - King Brahmwell
Ewan McGregor - Elmont
Eddie Marsan - Crawe
Ewen Bremner - Wicke
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