Araştırma: Obezite, kansere mi neden oluyor?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:14

Güncelleme: 12.05.2024 - 09:14

Hindustan Times'ta yer alan habere göre, kırk yılı kapsayan ve 4,1 milyon katılımcının yer aldığı yeni bir çalışma, kanser vakalarının %40'ının artık obezite ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı kilo ile bağlantılı kanserlerin sayısında endişe verici bir artış olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, obezitenin daha önce anlaşıldığından daha büyük bir kanser riski olduğunu tespit etti ve daha önce tespit edilen 13 kanser türünden 32'sinin obeziteyle ilişkili olduğunu belirledi.

EKONOMİK GELİŞME OBEZİTEYE SEBEP OLUYOR

Bu kapsamlı araştırma, katılımcıların kırk yıl boyunca kilolarını ve yaşam tarzlarını incelemekle kalmadı, aynı zamanda 122 kanser türü ve alt türünü de analiz etti.

Çalışma ilk kez, vulva ve penis kanserlerine ek olarak malign melanom, mide tümörleri ve ince bağırsak ve hipofiz bezleri kanserleri de dahil olmak üzere obezite ile ilişkili 19 yeni potansiyel kanser tespit etti.

Çalışma aynı zamanda endişe verici bir eğilimin de altını çizdi: toplumlar ekonomik olarak geliştikçe, sağlıksız beslenme alışkanlıkları daha yaygın hale geliyor ve obeziteyle ilgili sağlık sorunlarını artırıyor.

KİLO ALMAK KANSER ORANINI ARTIRIYOR

Ayrıca bulgular, vücut kitle endeksindeki (VKİ) her beş puanlık artışın -ki bu sağlıklı kilodaki biri için yaklaşık 15 kiloya denk geliyor- belirli kanserlere yakalanma riskini erkeklerde %24, kadınlarda ise %13 oranında artırdığını gösterdi.

Bu kritik bilgiler Venedik'te düzenlenecek olan Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulacak.