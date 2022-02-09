Dev kripto para vurgunuyla gündeme geldi: Reyhan Morgan kimdir?
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex’in 2016 yılında hacklenmesi sırasında çalınan 3,6 milyar dolar değerindeki kripto paranın ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Reyhan Morgan’ın tutuklandığını duyurdu. Peki kim bu Heather Reyhan Morgan?
Kripto para borsası Bitfinex, 2016 yılında hacklendi. Aradan geçen 6 yılın ardından ABD Adalet Bakanlığı, Bitfinex’in hacklenmesi sırasında çalınan 119 bin 754 Bitcoin’i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Reyhan Morgan’ın tutuklandığını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3,6 milyar dolarlık değere sahip Bitcoin’e de el konulduğu kaydedildi. Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığı’nın şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu duyurdu.
PEKİ KİM BU HEATHER REYHAN MORGAN?
Söz konusu operasyonda tutuklanan Heather Reyhan Morgan, Twitter’da Türkiye’ye özgü içerikler paylaşmasıyla dikkat çekti. Haberin duyulmasının ardından Reyhan Morgan, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.
Türk yurttaşı olduğuna dair herhangi bir kayıt ya da haber bulunmayan Reyhan Morgan, LinkedIn’deki profilinde kendisini “seri girişimci, üretken yazar, saygısız komedi rapçisi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip B2B yazılım şirketlerinde yatırımcı” olarak tanıtıyor.
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