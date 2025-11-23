Devasa toprakların sahipleri: Yüz ölçümü en büyük ülkeler

Dünya üzerinde 200’e yakın ülke bulunsa da yüz ölçümü açısından bazı ülkeler diğerlerinden çok daha büyük topraklara sahip. Bu ülkeler, devasa coğrafyalarıyla hem iklim çeşitliliği hem de doğal kaynak zenginliği açısından dikkat çekiyor. İşte yüz ölçümü en büyük 7 ülke ve öne çıkan özellikleri.
1. RUSYA – 17.098.246 KM²
Dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkesi olan Rusya, Avrupa ve Asya kıtalarına yayılan dev bir coğrafyaya sahiptir.
- 11 farklı saat dilimi kapsar
- Dünyanın en büyük orman rezervine sahiptir
- İklim çeşitliliği oldukça fazladır
2. KANADA – 9.984.670 KM²
Kuzey Amerika’nın en büyük ülkesi olan Kanada, geniş doğal alanlarıyla ünlüdür.
- Çok sayıda göl ve ormana sahiptir
- Nüfusu yüz ölçümüne göre oldukça azdır
- Kutup bölgelerine kadar uzanan bir coğrafyası vardır
3. ÇİN – 9.596.961 KM²
Asya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Çin, kültürel, coğrafi ve iklimsel çeşitliliğiyle öne çıkar.
- 1,4 milyarı aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi
- Çöllerden tropik ormanlara kadar geniş bir doğal çeşitlilik sunar
4. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – 9.525.067 KM²
ABD, 50 eyaletten oluşan dev bir kara parçasına sahiptir.
- Büyük Kanyon, Alaska buzulları, Florida bataklıkları gibi çeşitli oluşumlar barındırır
- Ekonomik gücüyle dünya siyasetinin en etkili ülkelerinden biridir
5. BREZİLYA – 8.515.767 KM²
Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya, Amazon yağmur ormanlarının büyük kısmını sınırları içinde barındırır.
- Ekvatora yakın geniş tropikal bölgeler
- Biyolojik çeşitlilik açısından dünya lideri konumunda
6. AVUSTRALYA – 7.692.024 KM²
Bir kıta olan Avustralya, aynı zamanda dünyanın yüz ölçümü en büyük ülkeleri arasındadır.
- Çöl ve kurak arazi oranı oldukça yüksektir
- Kendine özgü hayvan türleri (kanguru, koala, wombat) ile bilinir
7. HİNDİSTAN – 3.287.263 KM²
Güney Asya’nın dev ülkesi Hindistan, nüfus yoğunluğu ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeker.
- Uçsuz bucaksız tarım alanları
- Himalaya Dağları’nın bir kısmı sınırları içindedir
- Dünya üzerindeki en çeşitli mutfak ve kültürlerden birine sahiptir