Devasa toprakların sahipleri: Yüz ölçümü en büyük ülkeler

Dünya üzerinde 200’e yakın ülke bulunsa da yüz ölçümü açısından bazı ülkeler diğerlerinden çok daha büyük topraklara sahip. Bu ülkeler, devasa coğrafyalarıyla hem iklim çeşitliliği hem de doğal kaynak zenginliği açısından dikkat çekiyor. İşte yüz ölçümü en büyük 7 ülke ve öne çıkan özellikleri.

1 . RUSYA – 17.098.246 KM²

Dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkesi olan Rusya, Avrupa ve Asya kıtalarına yayılan dev bir coğrafyaya sahiptir.

11 farklı saat dilimi kapsar

D ünyan ın en b üyük orman rezervine sahiptir

İklim çe şitliliği olduk ça fazlad ır

2. KANADA – 9.984.670 KM²

Kuzey Amerika’nın en büyük ülkesi olan Kanada, geniş doğal alanlarıyla ünlüdür.

Çok say ıda g öl ve ormana sahiptir

Nüfusu yüz ölçümüne göre oldukça azd ır

Kutup b ölgelerine kadar uzanan bir co ğrafyası vardır

3. ÇİN – 9.596.961 KM²

Asya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Çin, kültürel, coğrafi ve iklimsel çeşitliliğiyle öne çıkar.

1,4 milyarı aşan n üfusu ile dünyan ın en kalabalık ülkesi

Çöllerden tropik ormanlara kadar geni ş bir doğal çe şitlilik sunar

4. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – 9.525.067 KM²

ABD, 50 eyaletten oluşan dev bir kara parçasına sahiptir.

B üyük Kanyon, Alaska buzullar ı, Florida bataklıkları gibi çe şitli oluşumlar barındırır

Ekonomik g ücüyle dünya siyasetinin en etkili ülkelerinden biridir

5. BREZİLYA – 8.515.767 KM²

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya, Amazon yağmur ormanlarının büyük kısmını sınırları içinde barındırır.

Ekvatora yakın geniş tropikal b ölgeler

Biyolojik çe şitlilik a ç ısından d ünya lideri konumunda

6. AVUSTRALYA – 7.692.024 KM²

Bir kıta olan Avustralya, aynı zamanda dünyanın yüz ölçümü en büyük ülkeleri arasındadır.

Çöl ve kurak arazi oran ı olduk ça yüksektir

Kendine özgü hayvan türleri (kanguru, koala, wombat) ile bilinir

7. HİNDİSTAN – 3.287.263 KM²

Güney Asya’nın dev ülkesi Hindistan, nüfus yoğunluğu ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeker.